Começa a 33ª rodada do Brasileirão

Vai começar a 33ª rodada do Brasileirão e a bola rola para sete confrontos nesta quarta-feira (8). No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta duela contra o Grêmio a partir das 19h30. Enquanto a Macaca briga para sair da zona de rebaixamento, o Tricolor Gaúcho segue entre os quatro primeiros da competição, com 54 pontos.

No mesmo horário, Avaí e Bahia se enfrentam na Ressacada. Para tentar escapar do Z-4 ainda nesta rodada, o Leão Catarinense precisa da vitória. Já o Bahia tem 42 pontos conquistados e ocupa a 10ª posição.

Às 21h, mais dois jogos vão movimentar o campeonato. Na Arena da Baixada, o Atlético-PR encara o líder Corinthians. Enquanto isso, Sport e Botafogo duelam na Ilha do Retiro. O Rubro-Negro pernambucano vai atrás do resultado positivo para se afastar da parte debaixo da tabela. Do outro lado, o Alvinegro quer a vitória para seguir na busca por uma vaga na Libertadores 2018.

Fechando a noite, três partidas acontecem às 21h45. Santos e Vasco medem forças na Vila Belmiro. O Peixe quer mais um triunfo para continuar na cola do líder. Já o Cruzmaltino ainda sonha com o G-7.

No Manoel Barradas, Vitória e Palmeiras entram em campo com objetivos distintos. O Alviverde querendo a vitória para seguir no G-4 e a equipe baiana lutando pela permanência na Série A. Dessa vez no Luso Brasileiro, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam novamente na temporada. A Raposa já garantida na Libertadores 2018 e os cariocas buscando a vaga na competição continental.

Confira a tabela: