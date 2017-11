Começa a 34ª rodada do Brasileirão

Nos dois confrontos tem time tentando escapar do rebaixamento

Neste sábado (11), a bola rola para duas partidas na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. O Botafogo encara o Atlético/PR no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso, atualmente na quinta posição do campeonato e disputando uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, quer os três pontos para esquentar a briga pelo G-4. O Furacão quer a vitória para espantar de vez a ameaça do rebaixamento.

Mais tarde, o líder Corinthians/SP recebe o vice-lanterna Avaí/SC no Itaquerão, em São Paulo. O Timão conta com a casa cheia para vencer o rival e dar mais um passo em direção ao título da Série A. O Leão tenta surpreender o Coringão para ganhar novo fôlego na luta contra o Z-4.

Confira os detalhes das partidas deste sábado (11) na tabela: