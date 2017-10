Começa nesta quarta-feira a 29ª rodada do Brasileirão

Dando início a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a bola rola para seis jogos nesta quarta-feira (18). Duas partidas começam às 19h30. Coritiba e Cruzeiro se enfrentam em situações distintas. O Coxa, que está a nove partidas sem vencer, joga em casa para tentar uma retomada no campeonato, enquanto a Raposa se tornará vice-líder caso vença.

O Atlético-GO, lanterna da competição, recebe o Vasco da Gama que segue na corrida por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Às 21h, o Atlético-MG recebe a Chapecoense, 16ª colocada, que precisa vencer para fugir do rebaixamento.

Mais tarde, às 21h45, outros três jogos acontecem. O Grêmio vai à Arena Corinthians para tentar diminuir a diferença, que hoje é de nove pontos, entre ele e o Timão.

No Maracanã, um confronto direto entre Fluminense, 12? colocado, e São Paulo, 13?. Os dois times estavam na parte debaixo da tabela, venceram na última rodada e precisam da sequência de vitória para respirarem no campeonato.

Na Ressacada, o Botafogo visita o Avaí em momento importante para os dois times. O Glorioso precisa do triunfo para se garantir no G-6 por mais uma rodada. Já o Leão da Ilha, busca a vitória em casa para sair da zona do rebaixamento.

Confira os detalhes da partida desta quarta-feira (18) e clique na imagem para acessar a tabela completa do Brasileirão.