Começam os treinos da Seleção Brasileira em Londres

Tite e seus auxiliares comandaram atividade intensa, com direito a campo reduzido e muita movimentação

Pela manhã, desta segunda-feira (28), a delegação da Seleção Brasileira de Futebol chegava a Londres para a segunda etapa de preparação para a Copa do Mundo. No período da tarde os jogadores já estavam no campo para treinar.

Na verdade, inicialmente o treinamento foi realizado na academia do centro de treinamento (CT), do Tottenham. Após um trabalho com os fisioterapeutas e preparadores físicos, o grupo foi para o campo.

Segundo a CBF, no gramado, os auxiliares do técnico Tite comandaram um intenso treinamento, com direito a dois times divididos em campo reduzido e muita movimentação. É o que a comissão técnica costuma chamar de técnico-tático.

Dos 20 jogadores da seleção brasileira que já estão em Londres, apenas Douglas Costa e Fágner fizeram atividades em separado. O primeiro com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti e o segundo com o também fisioterapeuta Caio Melo.

Brenner e Vitinho, dois atletas convocados frequentemente para a Seleção Sub-20, seguem com o grupo e também participaram do treinamento desta tarde.

O trabalho continua na terça-feira (29), com atividades em dois períodos. O grupo ficará concentrado até o primeiro amistoso preparatório para o mundial, contra a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool.