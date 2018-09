Cena e Seduc entram em campo nesse domingo no estádio Andradão em Nova Andradina

O Presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Manoel Paixão dos Santos e o Instrutor de Arbitragem Antonio Flávio Alves, divulgaram a escala de árbitros e assistentes que atuarão na grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17.

Cena x Seduc entram em campo nesse domingo dia 23, no estádio Andradão em Nova Andradina com arbitragem de Altair Rodrigues que será auxiliado por Edimar Santos Silva e Élita Maria da Silva. O Claudino Bezerra será o quarto árbitro.

No jogo de ida em Aquidauana, o Seduc venceu por 2 a 1 e joga por um empate para ser pentacampeão. Já o Cena precisa vencer para ficar com a conquista inédita.