Comissão técnica assistirá a 15 jogos na Rússia

Seguindo o planejamento de observação de possíveis adversários, a comissão técnica da Seleção Brasileira iniciará no sábado (17) uma nova etapa do trabalho na Copa das Confederações Rússia 2017. Serão 15 jogos acompanhados in loco pelos observadores do CPA (Centro de Pesquisa e Análise), pelo técnico Tite e pelo coordenador de seleções, Edu Gaspar. O único jogo que não será observado será a disputa de terceiro e quarto lugares.

Os analistas de desempenho Fernando Lázaro e Thomaz Araújo serão os responsáveis pelas observações na primeira fase da competição. Eles assistirão neste sábado à abertura da competição entre Rússia e Nova Zelândia, em São Petesburgo.

O técnico Tite e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, acompanharão às semifinais em Kazan e Sochi, nos dias 28 e 29 de junho e a grande final no dia 02 de julho, em São Petesburgo.

Acompanhe a lista de jogos abaixo:

Fernando Lázaro:

17/06 - Rússia x Nova Zelândia - São Petesburgo

18/06 - Portugal x México - Kazan

19/06 - Austrália x Alemanha - Sochi

21/06 - Rússia x Portugal - Moscou

22/06 - Alemanha x Chile - Kazan

24/06 - México x Rússia - Kazan

25/06 - Alemanha x Camarões - Sochi

Thomaz Araújo

17/06 - Rússia x Nova Zelândia - São Petesburgo

18/06 - Camarões x Chile - Moscou

19/06 - Austrália x Alemanha - Sochi

21/06 - México x Nova Zelândia - Sochi

22/06 - Camarões x Austrália - São Petesburgo

24/06 - Nova Zelândia x Portugal - São Petesburgo

25/06 - Chile x Austrália - Moscou