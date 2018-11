Uma campanha histórica levou o Palmeiras ao seu décimo título brasileiro de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), desde que voltou ao Palmeiras o técnico Luiz Felipe Scolari, já soma 22 jogos, com 16 vitórias e 6 empates e nenhuma derrota.

Você se lembra de como o mundo era quando o Felipão perdeu pelo Palmeiras no Brasileirão pela última vez. A última derrota do Scolari no comando do Verdão aconteceu em 12 de setembro de 2012, e de lá para cá, muita coisa mudou.

O atacante formado na base do Palmeiras, o Gabriel Jusus que hoje joga no Manchester City, tinha apenas 15 anos e nem tinha estreado pelo Alviverde. O goleiro "São" Marcos estava se preparando para se aposentar e curtir sua vida. A TV Palmeiras/FAM não existia, hoje já tem mais de 1 milhão de inscrito.

Sebastian Vettel ainda era bicampeão, hoje tem quatro títulos da Formula 1 e Hamilton só tinha um título, e hoje já possui cinco. O maior jogador de futebol americanos de todos os tempo, Tom Brady só tinha três SuperBowls, atualmente ele tem cinco. Obama era o presidente dos Estados Unidos, hoje é Donald Trump.

Hebe Camargo ainda apresentava seu programa no SBT e Oscar Niemeyer ainda estava vivo. "Os Vingadores" o filmes mais assistidos dos últimos tempos ainda estava no primeiro.

O mundo dançava Gangnam Style, a dança virou febre mundial. Nem lembrava que o mundo ainda estava destinado a acabar em três meses. Os livros mais vendidos eram os da trilogia Cinquenta Tons de Cinza. Anitta estava começando a estourar no Brasil e o Orkut ainda existia.

O Allianz Parque estava em processo de construção, para se tornar uma arena que comporta vários tipos de eventos. Mas uma coisa não mudou desde a última derrota do Felipão no Palmeiras, o time ainda é o maior campeão do Brasil.

O Palmeiras venceu em 1960 a Taça Brasil, 1967 venceu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil, 1969 Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 o Campeonato Brasileiro.