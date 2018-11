Lutas devem reunir 600 atletas no Sindicato dos Bancários no sábado e domingo

Neste sábado (17) e domingo (18), a competição Troféu Brasil Jiu Jitsu vai reunir 600 atletas em Campo Grande. O torneio finaliza as etapas do circuito realizado durante o ano, que no total somaram sete. As lutas acontecerão no Sindicato dos Bancários.

No sábado a partir das 13h, competem as categorias adulto e master. No domingo, as disputas são do infantil e juvenil. Participam atletas de todo o estado, Paraguai e Bolívia.

Este é segundo evento da Federação Nacional em Campo Grande. O último aconteceu em agosto.

"Ano que vem a Confederação Nacional vai estar em MS com dois eventos, um deles o sul-americano que será novidade também. A etapa ano que vem premiará os atletas com passagens a outros estados. Nesse ano a seleção viajou ao RJ para o Brasileiro e conseguimos a quarta colocação indo com 40 atletas ficamos atrás de equipes que levaram 200 atletas. Ano que vem chegaremos mais fortes", disse o presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu Jtisu, Fábio Rocha