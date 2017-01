Congelante! Alexandre Pato registra tratamento a -196ºC

Em quinto lugar no Campeonato Espanhol, o Villarreal tem um compromisso importante nesta quarta-feira, mas pela Copa do Rei: enfrenta o Real Sociedad pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, a equipe foi derrotada por 3 a 1. Nesta terça, na véspera do duelo, Alexandre Pato postou uma imagem nas redes sociais de um tratamento congelante a -196ºC. Na legenda, uma palavra: "Recuperação".

Esse tipo de tratamento (chamado de crioterapia) é comum entre atletas de alto rendimento porque ajuda a acelerar a recuperação dos músculos. Em boa fase no Vilarreal, Alexandre Pato, ao menos a princípio, está confirmado para a partida que acontece às 16h (de Brasília), no El Madrigal.