Contra o Independiente Flamengo busca primeiro título da Sul-Americana

O Flamengo entra em campo diante do Independiente para o primeiro jogo da final da Copa Conmebol Sul-Americana 2017. A partida acontece essa noite às 20h45 (de MS) no mítico estádio Libertadores de América em Buenos Aires na Argentina.

A equipe carioca participa pela primeira vez da competição e já chega à final. Na última entrevista coletiva antes do jogo, o treinador Reinaldo Rueda falou sobre os estilos dos times que entrarão em campo.

"São dois times que têm DNA muito similar. Sempre foram protagonistas e buscam os jogos, então passa pela boa posse da bola. É preciso ser inteligente. Se quer ganhar, é tratar de se impor. Com boa concentração, podemos buscar o jogo", disse.

História

O Flamengo chega invicto a sua primeira decisão de Sul-Americana. O time entrou na segunda fase da competição, estreando contra o Palestino (Chile). Nos dois jogos, duas goleadas (5x2 e 5x0) e a classificação.

Na fase seguinte, o Flamengo enfrentou a Chapecoense, empatando a partida de ida (0x0) e vencendo a volta no Rio (4x0). Depois, no clássico regional contra o Fluminense, pelas quartas de final, vitória por 1x0 no primeiro jogo e empate em 3x3 no segundo. Na semifinal, o Rubro-Negro venceu duas vezes o Junior Barranquilla, no Rio e na Colômbia (2x1 e 2x0), classificando-se para a decisão.

O Flamengo pode ser o 5º campeão invicto da história da Copa Conmebol Sul-Americana. Em 15 edições já realizadas da competição, apenas 4 equipes conseguiram o título sem derrotas (Internacional/2008; Universidad de Chile/2011; São Paulo/2012; River Plate/2014).

O último título internacional do Flamengo foi há 18 anos, na Copa Mercosul de 1999. A decisão foi contra o Palmeiras, com o primeiro jogo no Rio acabando com vitória rubro-negra (4x3) e o segundo, em São Paulo, terminou empate (3x3) e com o título para a equipe da Gávea.

Independiente e Flamengo não se enfrentam há 16 anos. A última vez que as equipes se encontraram foi pelas 4ª de final da extinta Copa Mercosul, em 2001. Na oportunidade, os brasileiros eliminaram os argentinos com empate sem gols em Buenos Aires (24/10/01) e goleada por 4x0 em Taguatinga (31/10/01), com dois gols do zagueiro Juan, único atleta do Flamengo que estava no título daquela competição.

O atacante Felipe Vizeu marcou cinco gols na Sul-Americana de 2017 é o artilheiro da competição, empatado com Jhon Cifuentes (Universidad Católica-Equador) e Luis Rodriguez (Atlético Tucumán-Argentina). Na história de competições sul-americanas, o Flamengo já teve o artilheiro quatro vezes. Zico (11-1981), Tita (08-1984), Gaúcho (08-1991) e Romário (08-1999).