Copa do Mundo: jogadores convocados começam a chegar à Granja Comary

Os jogadores convocados para a Copa do Mundo Rússia 2018 começam a chegar hoje (21) no Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana fluminense. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), são esperados para esta segunda-feira 17 dos 23 atletas convocados.

“Até as 14 horas, 16 jogadores irão se apresentar. Marquinhos, Fred, Filipe Luís, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Ederson, Fágner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e Geromel serão os primeiros a chegar”. Cássio, goleiro do Corinthians, vai se apresentar à noite.

Pela programação da CBF, Alisson, Philippe Coutinho e Miranda, chegam à Granja Comary na terça-feira (22). O grupo só ficará completo na Inglaterra, quando Marcelo, Casemiro, do Real Madrid; e Roberto Firmino, do Liverpool; se apresentarão após a final da Liga dos Campeões, no dia 26 deste mês.

A comissão técnica, comandada pelo treinador Tite, já está na Granja Comary desde esse domingo (20). De acordo com a CBF, hoje e amanhã os trabalhos serão dedicados a testes e avaliações físicas e médicas, não havendo trabalho com bola.

No dia 27, todos embarcam para a Inglaterra, onde a seleção fará sua preparação no centro de treinamento do clube de futebol Tottenham. Dois amistosos foram marcados, antes de a equipe viajar à Rússia. Dia 3 de junho, os brasileiros enfrentam o selecionado da Croácia, em Liverpool, e dia 10 jogam contra a Áustria, em Viena.

O Brasil estreia na Copa contra a Suíça no domingo, dia 17 de junho, às 15h, em Rostov do Don. O segundo jogo da primeira fase ocorre numa sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra Costa Rica. O terceiro jogo, na quarta-feira, dia 27, será às 15h, em Moscou, no estádio Spartak,