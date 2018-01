Jogando em Capão Bonito na tarde desta quarta-feira, o colorado ficou no 1 a 1 com o Coritiba

O Comercial estreou com um empate na Copa São Paulo 2018. Jogando em Capão Bonito na tarde desta quarta-feira(03), o colorado ficou no 1 a 1 com o Coritiba em jogo válido pelo grupo 22.

Matheus Bueno abriu o placar para o coxa em cobrança de falta e Kerman empatou para o colorado. No outro jogo do grupo, o Elosport venceu o Atlântico-BA por 2 a 0.

O Comercial volta a campo no próximo dia 06 contra o Elosport enquanto o Coritiba encara o Atlântico-BA.

Na noite desta quinta-feira(04) o outro representante do estado na competição entra em campo. O Corumbaense enfrenta o maior campeão da competição Corinthians às 20h30(Hora MS) em Araraquara.

Na temporada passada, o Corinthians caiu no grupo de outro representante do estado. Com sede em Taubaté, o timão venceu o Operário por 4 a 0. No outro jogo do grupo, a Ferroviária encara o Pinheiro-MA.