A Copa Truck realizada neste domingo (29), levou milhares de pessoas ao Autódromo Internacional de Campo Grande, lotando as arquibancadas. É o segundo ano consecutivo da Copa truck, na capital.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que o planejamento, a parceria e organização tiveram ótimos resultados. “No ano passado fizemos uma prova que serviu para repetir e melhorar os trabalhos deste ano. As arquibancadas e camarotes lotados trazem sempre o que esperamos para nossa capital, que é o fomento do comércio. Cada equipe participante tem mais de dez pessoas trabalhando, gerando empregos, melhorando o turismo e levando o lazer e o esporte para a população”, afirmou Trad.

“Esta prova dá visibilidade para Campo Grande e segundo os organizadores, esta corrida tem mais de 20 milhões de espectadores no país e também fora do Brasil. Com isto mostramos nossa cidade para outros países e assim despertamos o interesse de conhecerem nossa cidade e também, é claro, a realização da competição automobilística que serve de lazer para a população, projetando o nome da capital nacional e internacionalmente”, enfatizou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes,

A prova

O piloto Rodrigo Belinati participou da Copa Truck pela segunda vez, “Esta é uma das melhores pistas na qual já competi. Outro ponto positivo é que a cidade tem uma população muito acolhedora”, comenta Belinati.

Segundo Witold Ramasasuskas a pista do autódromo é muito desafiadora. “Está é uma pista de desafios e estou gostando de correr aqui. Campo Grande é uma cidade organizada e voltaria aqui mais vezes com tranquilidade”, destaca.

O piloto Felipe Giaffone venceu a primeira prova da Copa Truck Centro-Oeste, ele dominou os treinos e largou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Roberval Andrade, piloto da Scania.

Confira o resultado da etapa Centro-Oeste da Copa Truck realizada em Campo Grande.

Corrida 1

1º - Felipe Giaffone (Volkswagen), 14 voltas

2º - Roberval Andrade (Scania), a 0s296

3º - Wellington Cirino (Mercedes-Benz), a 3s403

4º - Renato Martins (Man), a 11s194

5º - André Marques (Mercedes-Benz), a 13s276

6º - Giuliano Losacco (Iveco), a 22s141

7º - Djalma Fogaça (Man), a 1min05s032

8º - Debora Rodrigues (Volkswagen), a 1min07s070

9º - Luiz Lopes (Iveco), a 1min10s289

10º - Rodrigo Belinatti (Volkswagen), a 1min11s958

11º - Adalberto Jardim (Ford), a 1min13s230

12º - Duda Bana (Volvo), a 1min58s584

13º - Fábio Fogaça (Ford), a 1 volta

14º - Regis Boessio (Volvo) a 3 volta

15º - Paulo Salustiano (Mercedes-Benz), a 5 voltas

16º - Witold Ramasauskas (Man), a 5 voltas

17º - Beto Monteiro (Iveco), não largou

Corrida 2

1º - Roberval Andrade (Scania), 14 voltas

2º - Felipe Giaffone (Volkswagen), a 0s134

3º - André Marques (Mercedes-Benz), a 0s762

4º - Giuliano Losacco (Iveco), a 16s628

5º - Luiz Lopes (Iveco), a 26s499

6º - Debora Rodrigues (Volkswagen), a 27s029

7º - Rodrigo Belinatti (Volkswagen), a 45s447

8º - Fábio Fogaça (Ford), a 1min31s674

9º - Duda Bana (Volvo), a 1min32s979

10º - Regis Boessio (Volvo), a 1 volta

11º - Adalberto Jardim (Ford), a 1 volta

12º - Renato Martins (Man), a 5 voltas

14º - Djalma Fogaça (Man), a 7 voltas

15º - Witold Ramasauskas (Man), a 8 voltas

16º - Wellington Cirino (Mercedes-Benz), a 14 voltas

17º - Paulo Salustiano (Mercedes-Benz), não largou

18º - Beto Monteiro (Iveco), não largou