Operário faz sua estreia no torneio no dia 5 de março

A edição de 2017 da Copa Verde terá uma novidade: o cartão verde. A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou que o cartão será usado para estimular o jogo limpo e será dado aos jogadores como forma de reconhecimento a atitudes de fair play.

A ideia, que surgiu em 2016, foi aprovada pela Fifa para ser aplicada neste ano. O cartão será mostrado durante o jogo e registrado na súmula, assim como os cartões vermelho e amarelo. A primeira fase da competição será realizada nos dias 5 e 19 de março. Participam da Copa Verde times do Acre, Amazonas, Amapá, Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O Operário faz sua estreia na competição já na primeira fase, e enfrenta o Luziânia (DF). A primeira partida está marcada para o dia 05 de março, às 15 horas, no Estádio Morenão, enquanto a volta será no dia 19 de março no Estádio Zequinha Roriz.

Veja as atitudes que podem provocar um cartão verde:

1 - avisar ter feito a falta em favor dos adversários;

2 - parar na jogada, pois tocou a mão na bola, sem que o árbitro tenha percebido;

3 - aceitar que a penalidade foi marcada de forma correta contra sua equipe;

4 - avisar que a falta marcada a favor de sua equipe não ocorreu;

5 - avisar ter sido tiro de canto para o adversário e não tiro de meta;

6 - avisar ter sido arremesso de lateral para o adversário e não para sua equipe;

7 - avisar que um cartão aplicado a um companheiro foi incorreto e deveria ter aplicado;

8 - parar um ataque de sua equipe ao perceber que o adversário está caído por uma lesão;

9 - um integrante da comissão técnica agir de forma proativa ao evitar reclamações;

10 - evitar que um companheiro reclame da decisão de um dos árbitros da partida;

11 - árbitro perceber que o treinador orienta o jogador para jogar na bola e não fazer falta;

12 - outras ações de "fair-play"