Depois da demissão do técnico Jair Ventura, o Corinthians anunciou a volta de Fábio Carille, que comandará a equipe seis meses depois de se transferir para o Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Carille comandará a equipe em 2019, ele que já trabalhou no clube entre 2009 e 2016 como auxiliar e no ano de 2017 começou como treinador do Timão onde ficou até maio de 2018, quando recebeu uma proposta astronômica do futebol árabe, agora o treinador acertou contrato com a equipe até o fim de 2020.

Para que o retorno do treinador fosse possível, o Corinthians teve que desembolsar o valor da multa contratual que é de 750 mil dólares, esse valor corresponde a R$ 2,9 milhoes na cotação atual da moeda norte-americana.

Todos os tramites foram concluídos na tarde desta sexta-feira, com o empresário Paulo Pitombeira, da "Talents Spots", que gerencia a carreira de Carille. Ele volta ao Brasil com o auxiliar técnico Leandro da Silva, o preparador físico Walmir Cruz, o observador Mauro da Silva e o analista Dênis Lupp.

O anúncio do retorno do treinador foi feito por meio do WhatsApp. O clube publicou um número nas redes sociais para que os torcedores mandassem mensagens para receber uma notícia. Assim que a mensagem é enviada, a resposta vem com a confirmação do retorno de Carille.