Jair Ventura não comanda mais o Corinthians, o técnico foi contratado no dia 6 de setembro deste ano e ficou à frente do clube quase três meses, após vários resultados negativos, em reunião na manhã desta segunda-feira (3), acabou sendo demitido.

A sua última partida foi diante do Grêmio, e o time perdeu por 1 a 0 e terminou a competição com a sua pior pontuação desde 2003, quando a competição passou a ser por pontos corridos.

Em 19 jogos no comando do clube, o Corinthians conseguiu apenas quatro vitórias, seis empates e teve nove derrotas. Dos 57 pontos disputados, o time conseguiu apenas 18, tendo um aproveitamento de 31,5%.

O time sofreu duas derrotas na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e apenas na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, conseguiu garantir a vaga na Série A de 2019, após empate contra a Chapecoense em 0 a 0.

A situação se tornou complicada, e o técnico que tinha contrato até o final de 2019 teve seu vínculo rompido.

Confira a nota oficial do Corinthians na integra.

O técnico Jair Ventura não é mais o comandante do Corinthians.

O profissional treinou o Timão em 19 jogos, contabilizando quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Com ele e seu auxiliar Emílio Faro na área técnica, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. A comissão técnica e a diretoria se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) e tomaram tal decisão.

O Sport Club Corinthians Paulista agradece Jair Ventura e Emílio Faro pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira.