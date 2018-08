Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil foram completados na quinta-feira (2). Apenas Corinthians e Cruzeiro saíram na frente no primeiro duelo dos clubes nesta fase decisiva da competição.

Na quarta-feira (1°), Santos e Cruzeiro abriram a série de jogos das quartas de finais na Vila Belmiro, com o placar de 1 a 0 para o clube mineiro. Raniel, aos 35 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Cruzeiro, na estreia de Cuca como treinador do Santos. O jogo da volta será no dia 15/08, no Mineirão, às 18h30.

Ás 20h45, Corinthians e Chapecoense se enfrentaram em São Paulo. Romero garantiu a vitória do Timão por 1 a 0 sobre a Chape. A partida que decide a vaga será dia 15/08, às 20h45, na Arena Condá, em Chapecó – SC.

Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo protagonizaram um jogo eletrizante do começo ao fim. Luan abriu o placar para o tricolor gaúcho, após boa jogada de Léo Moura no primeiro tempo. No último lance do segundo tempo, Renê deu um passe certeiro para Lincoln empatar o jogo e deixar tudo igual. O jogo de volta será também dia 15/08, às 20h45, no Maracanã.

O jogo que completou os jogos de ida foi Bahia e Palmeiras, na noite de ontem em Salvador. O placar acabou empatado em 0 a 0, com direito ao uso do arbitro de vídeo e pênalti perdido. Na chance mais clara de gol, Bruno Henrique, na cobrança de pênalti, pegou a bola cheio de confiança, mas acertou o travessão.

No lance da marcação, o árbitro Anderson Daronco marcou a penalidade e expulsou o volante do Bahia Gregore. O arbitro de vídeo, alertou Daronco sobre a expulsão do jogador do Bahia, e que após seis minutos de conversa, o pênalti foi confirmado, porém, a expulsão de Gregore foi retirada, recebendo apenas cartão amarelo.

Palmeiras e Bahia voltarão a se enfrentar dia 16/08, às 18h15 na Arena Palmeiras.

* Todos os horários citados são de MS