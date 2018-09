A vitória do timão sobre o Flamengo e o empate da raposa com o Palmeiras foram fundamentais para a classificação

Na noite de quarta-feira (27) Corinthians e Cruzeiro se classificaram para a grande final da Copa do Brasil. O campeão, além de ganhar uma vaga para a Taça Libertadores da América 2019, levará R$ 50 milhões como prêmio. O vice fica com R$ 20 milhões.

Em São Paulo, o Corinthians lotou a arena para enfrentar o Flamengo. Quem abriu o placar foi Danilo, aos 13 minutos do primeiro tempo, que recebeu o cruzamento de Jadson, e cara a cara com o goleiro Diego Alves, marcou o primeiro gol da partida. O empate veio logo em seguida, aos 18 minutos. Pará recebeu na direita, cruzou e a bola desviou em Henrique, que marcou contra.

O gol da vitória foi aos 22 minutos do segundo tempo,quando Pedrinho, que tinha acabado de entrar, aproveitou uma sobra na entrada da área, girou e bateu cruzado sem chances para o goleiro do Flamengo. No último lance do jogo, Trauco lançou a bola na área e Pará, de primeira, mandou uma bomba na trave. Com a vitória por 2 a 1, o Corinthians está na final e o Flamengo fica pelo caminho.

Na partida de Belo Horizonte, O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. Barcos marcou o gol que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Dudu cobrou escanteio na medida e Felipe Melo ganhou da marcação para deixar tudo igual no Mineirão, aos quatro minutos do segundo tempo. Com o empate no placar, os mineiros chegam pelo segundo ano consecutivo à final da competição.

Segundo o sorteio realizado nesta quinta-feira (27) na sede da Confederação Brasileira de Futebol, foi definido que o Corinthians decidirá em casa o título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Assim como nas semifinais, o alvinegro jogará a partida de volta com a própria torcida em maioria.

Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro