Corinthians é derrotado pelo Millonarios na Libertadores

Na noite da última quinta-feira (24), o Corinthians voltou a tropeçar e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Millonarios (COL), na em duelo pela Copa Libertadores. O revés não tirou a liderança do grupo, mas deixa o clube paulista com estatística negativa para a equipe. O "Timão" chegou à quinta derrota em casa, número jamais atingido pelo clube em uma única temporada.

Segundo infomação do Uol Esportes, resta saber quais soluções Osmar Loss adotará para impedir que a equipe não sofra com o desempenho abaixo do esperado em casa. Até a Copa do Mundo, serão jogos apenas no Campeonato Brasileiro. Na volta, porém, o "Timão" terá Copa do Brasil e Libertadores no mata-mata. Não terá espaço para vacilar.

"Começa um novo campeonato a partir do mata-mata. Claro que se a gente analisar os resultados, não foram satisfatórios, derrotas em casa não é algo comum. Alcançamos nossos objetivos de terminar em primeiro no grupo, na Copa do Brasil também classificamos, e agora temos seis jogos no Brasileirão ", analisou Osmar Loss.