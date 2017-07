Corinthians empata e brasileiro tem mais sete jogos hoje

O Corinthians abriu a 14º rodada do Campeonato Brasileiro, com um empate em casa, contra o Atlético-PR neste sábado (15). Sem sofrer gol há sete partidas, o Corinthians começou perdendo, virou o jogo com dois gols do Jô, mas a disputa acabou com o empate de 2 a 2. Apesar de não vencer o timão mantém a liderança isolada do Brasileirão, com 36 pontos, 11 a mais que o segundo colocado.

O domingo (16) começou com um susto do Palmeiras na disputa com o Vitória, no Allianz Parque. O Palmeiras começou atrás no placar, mas virou o jogo, com o placar de 4 a 2. Após três derrotas a equipe paulista chega a 22 pontos, já o Vitória continua na zona de rebaixamento, com 12 pontos.

O Vasco vai enfrentar o Santos na tarde de hoje, às 15h (horário local), no Engenhão, sem a participação da torcida. O time carioca foi punido pelo STJD pelos incidentes das últimas semanas. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro joga contra o Flamengo no Mineirão, às 15h (horário local).

Já a Ponte Preta enfrenta o Grêmio, novo vice-líder do Campeonato, às 15h (horário local), na Arena Grêmio. O lanterna do Brasileirão, Atlético-GO joga contra o Atlético-MG no estádio Olímpico. Para fugir do Z-4, a Chapecoense e São Paulo jogam na Arena Condá.

A noite, em busca de melhores colocações, o Coritiba e o Fluminense se enfrentam, às 18h (horário local), no estádio Couto Pereira. Também a noite, às 18h, o Bahia joga contra o Avaí no Pituaçu. E para encerrar a rodada, o Botafogo recebe o Sport no Engenhão na noite de segunda-feira (17), às 19h (horário local).