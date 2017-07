Corinthians enfrenta o Flu para defender a ponta

A décima sexta rodada da série A do Brasileirão continua com o Fluminense enfrentando o líder Corinthians. O confronto será às 15h (de MS) deste domingo (23) no Maracanã.

Com 37 pontos o Alvinegro entra em campo para defender a liderança. Já o tricolor com 21 e na nona posição luta para subir ainda mais na tabela.

O Palmeiras também joga hoje às 15h para enfrentar o Sport na Arena Pernambuco. O Verdão está na sexta posição com 23 pontos e pode tomar o lugar da equipe pernambucana que está em quinto com 24.

Sufoco

O São Paulo, na zona do rebaixamento, com 15 pontos, recebe o vice da competição, o Grêmio, que possui 32. A partida acontece hoje a noite às 19 no Morumbi. O Tricolor paulista precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento.