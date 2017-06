Corinthians entra em campo pela Conmebol Sul-Americana

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians muda a chave nesta quarta-feira (28). O Timão entra em campo na Colômbia para jogar a partida de ida da segunda fase da Conmebol Sul-Americana. Na cidade de Tunja, o Alvinegro encara o Patriotas (COL) no estádio La Independencia, às 20h45 (de MS). O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (para SP menos Santos) e SporTV 2 (para todo o Brasil).

Sequência das equipes

O momento do Corinthians é totalmente positivo. Invicto há 23 jogos, primeiro lugar no Brasileirão, uma defesa que sofre poucos gols e um ataque que vem evoluindo jogo a jogo.

Na Conmebol Sul-Americana, o Timão eliminou a Universidad de Chile para chegar à segunda fase. Foram duas vitórias: 2 a 0 na Arena Corinthians e 2 a 1 em Santiago (CHI).

Já o Patriotas foi o 11º colocado na fase de classificação do Torneio Apertura na Colômbia, competição que já se encerrou e teve o Atletico Nacional como campeão.

Para encarar o Alvinegro do Parque São Jorge, a equipe colombiana passou pelo Everton (CHI). Após derrota por 1 a 0 fora de casa na ida, venceu a volta por 1 a 0 em casa e triunfou nos pênaltis.

Novidades no Timão

Há de se pagar um preço para obter o sucesso atual. Devido ao desgaste pela sequência intensa de jogos, o técnico Fabio Carille fará algumas mudanças na equipe para o duelo desta quarta (28). O comandante alvinegro optou por poupar alguns jogadores. Maycon, Jadson e Jô sequer viajaram com o time para a Colômbia. Já Guilherme Arana deve iniciar o jogo no banco de reservas.

Com isso, o Timão deve entrar em campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel e Camacho; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Kazim.

Carille levou 20 jogadores para a Colômbia. Os goleiros serão Caique, Cássio e Walter. Nas laterais, Fagner, Guilherme Arana e Moisés. A zaga terá Balbuena, Pablo e Pedro Henrique. Entre os volantes, vão Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel e Paulo Roberto. Para o meio de campo, foram chamados Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho. Clayton, Kazim e Romero são os atacantes que completam a lista.

Fala, Carille!

Na última terça-feira (27), o treinador do Corinthians concedeu entrevista coletiva após treinamento realizado no estádio La Independencia, palco do duelo contra o Patriotas (COL), e falou sobre o adversário pela fase de mata-mata da Sul-Americana. Para Carille, a principal característica do time colombiano é a força física.

"É um time de imposição física, uma característica dos jogadores colombianos, de força. A última partida deles foi dia 30 de maio, fizeram um jogo-treino recente. Dos titulares, saiu apenas um que foi negociado com o México. Mostramos lances deles no Campeonato Colombiano. É um 4-3-3, uma equipe que joga com três volantes, que alterna a saída dos laterais. Bem definida, bem treinada", declarou o técnico.