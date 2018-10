Nesta quarta-feira (10) acontece o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, e o time paulista já está definido para encarar a "Raposa" no estádio Mineirão. As vésperas do confronto o técnico Jair Ventura definiu a equipe que vai a campo e contará com o retorno de uma peça fundamental no esquema do timão.

O lateral-direito Fagner está recuperado de uma fibrose na coxa esquerda, que tirou o jogador dos últimos jogos. Ele começará a partida amanhã as 20h45 de MS

Jair Ventura escalou o Corinthians com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson.

O confronto de volta da final acontece na próxima quarta-feira, dia 17, em Itaquera. Vale lembrar que o gol fora de casa não é mais um critério de desempate na competição. O campeão fatura a quantia de R$ 50 milhões, e o vice-campeão fica com R$ 20 milhões.