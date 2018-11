Com cinco rodadas para o termino do campeonato, dez dos 20 clubes ainda não estão livres do rebaixamento

Faltando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato Brasileiro 2018, dez times ainda tem chances reais de ser rebaixado. A primeira vitória da Chapecoense fora de casa contra o Santos, pôs fogo na competição.

Mesmo não saindo da zona de rebaixamento, a Chape chegou a 37 pontos, se igualou ao Sport, que está fora do Z-4, e deixou Vasco e Ceará a um ponto dos quatro piores colocados.

De acordo com site Infobola, a combinação dos resultados da rodada diminuiu a probabilidade do Sport de ser rebaixado. Passou de 49% para 28%. Mas a situação do Vasco e Ceará piorou. O Cruz-Maltino estava com 15% de risco e chegou nesta rodada a 24%. Já o Vovô passou de 13% para 27%.

América-MG (91%), Vitória (75%), Chapecoense (32%), Sport (28%), Vasco (24%), Ceará (27%), Corinthians (10%), Botafogo (7%), Bahia (2%) e Fluminense (4%), são os clubes que correm o risco de ocupar as três últimas vagas para o Brasileiro do ano que vem.

O Paraná já está 100% confirmado na série B de 2019.