Corinthians vence Flu por 3x1 e é campeão brasileiro pela sétima vez

O Corinthians venceu o Fluminense por 3x1, ontem, em São Paulo, e conquistou, antecipadamente, pela sétima vez, o Campeonato Brasileiro da série A.

O jogo foi bem movimentado e logo no primeiro minuto o Flu abriu o placar com um gol de Henrique. A partir daí, o time paulista começou a pressionar a equipe carioca, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem tricolor.

Na etapa final, logo no primeiro minuto, Jô empatou: 1x1. Depois, com gols de Jô e Jadson, o Corinthians consolidou sua vitória e o título numa noite de festa no estádio Itaquera.

O Corinthians liderou o campeonato desde a quinta rodada. Para muitos, é a melhor equipe da competição. Sua torcida fez festa nas ruas de São Paulo durante toda a madrugada.

Com a derrota, o Fluminense segue ameaçado de rebaixamento.

Outros resultados de ontem

Vasco 1x1 Atlético Mineiro

Grêmio 1x0 São Paulo

Cruzeiro 2x2 Avaí