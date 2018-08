“Corrida do Facho” terá a participação de 12 equipes femininas

Atendendo a grande procura de interessadas, a Prefeitura de Campo Grande decidiu incluir na tradicional Corrida do Facho a competição feminina. A prova, que acontece no dia 26 de agosto na Capital, iniciará às 6h15 com as equipes femininas e às 7h com as equipes masculinas. A programação faz parte das comemorações de aniversário da cidade.

Realizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a Corrida do Facho acontece desde 1960, quando na época participavam da corrida apenas unidades militares. Somente a partir de 1970, a competição foi aberta a entidades civis, com o público masculino mas, para este ano, 12 grupos femininos já se inscreveram. Cada grupo tem sete participantes, sendo cinco atletas titulares e duas reservas.

Equipes masculinas

As inscrições continuam para as equipes masculinas até o dia 17 de agosto. A ficha de inscrição deverá ser solicitada, via e-mail. Acesse o link. conforme o regulamento, e deve ser entregue na sede da Funesp.

A concentração e largada da corrida vai acontecer no domingo, dia 26 de agosto, na Rua 13 de Maio com Avenida Afonso Pena, a partir das 7 h. Os participantes irão percorrer mil metros, perfazendo um total de 10 mil metros de percurso.

O Congresso Técnico da Corrida do Facho masculino e feminino será no dia 23 de agosto às 17h30.

Serviço:

Local: Fundação Municipal de Esportes (Funesp)

Endereço: Rua Paulo Machado, 663 – Santa Fé