A seleção da Croácia garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (1º), após vencer nos pênaltis, por 3 a 2, da Dinamarca. A disputa foi acirrada e no tempo normal, as duas equipes ficaram empatadas em 1 a 1. O jogo foi para a prorrogação, contudo, a decisão só ocorreu durante as penalidades máximas.

A Croácia e Dinamarca iniciaram a partida no Estádio Nizhny Novgorod, em Oblast, procurando o gol. Eles aconteceram logo nos primeiros minutos. A seleção da Dinamarca marcou com um minuto de jogo, com Jorgensen. Dois minutos depois, Mandzukica empatava para a Croácia, deixando o placar em 1 a 1.

Após os gols, as duas seleções mantiveram a postura ofensiva. Os dinamarqueses trabalhavam a bola em jogadas aérea croata para aproveitar a alta estatura de seus atacantes. A Croácia tocava mais a bola, buscando infiltrações pelos lados e meio do campo, com destaque para Modric. O jogador croata explorava jogadas próxima a área da Dinamarca

A partida foi prorrogada, entretanto, o empate continuou fazendo com que o jogo fosse definido nos pênaltis.

As duas primeiras cobranças foram defendidas pelos goleiros da Croácia e da Dinamarca. Na quarta cobrança, Subasic evita o gol dinamarquês. A Croácia também desperdiça: Schmeichel faz uma excelente defesa. Na quinta cobrança dinamarquesa, Subasic voltou a defender.

A classificação da Croácia para as quartas de final, aconteceu com Rakitic que colocou a bola no fundo das redes da Dinamarca, para a alegria dos torcedores croatas.