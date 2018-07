A seleção da Croácia venceu o time da Inglaterra no jogo desta quarta-feira (11), por 2 a 1 no estádio Luzhniki, em Moscou na Rússia. Agora, os croatas irão disputar a grande final da Copa do Mundo 2018 com a França no domingo (14). O vencedor levará para casa o troféu de ouro da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Logo no início do primeiro tempo, o jogador Trippier acertou uma bela cobrança de falta e abriu o placar para os ingleses. A equipe croata ainda levou alguns sustos depois do gol, mas equilibrou a partida e terminou a etapa inicial pressionando atrás do empate.

Precisando do gol, a Croácia voltou no segundo tempo na mesma toada, em cima dos ingleses. Aos 23 minutos, Vrsaljko cruzou da direita e Perisic, com o pé esquerdo, empatou a partida. Depois do gol, os croatas tomaram conta do jogo, acertando a trave e dando trabalho ao goleiro Pickford da Inglaterra.

O empate levou a partida para a prorrogação, onde a Inglaterra foi superior no primeiro tempo, porem os croatas passaram por cima do cansaço de três prorrogações seguidas e viraram a partida aos três minutos do segundo tempo: Mandzukic aproveitou toque despretensioso de cabeça de Perisic e concluiu na saída de Pickford. A pressão final inglesa não mudou o placar, que terminou em 2 a 1.

A vitória na semifinal leva a Croácia, pela primeira vez em sua história, à final da Copa do Mundo. O adversário será a França, que passou pela Bélgica nas semis, reeditando a semifinal de 1998, quando os franceses venceram. A decisão está marcada para domingo, às 12h (horário de Brasília). Antes, no sábado, às 11h, Bélgica x Inglaterra decidem o terceiro lugar do torneio.