Na noite de ontem (4), o Cruzeiro foi eliminado pelo Boca Juniors depois do empate em 1 a 1, pelo jogo da volta na taça Libertadores da América, o primeiro confronto entre as duas equipes, o time argentino venceu por 2 a 0.

O jogo foi muito disputado, mas a experiente equipe argentina, acabou cadenciando muito a partida, no primeiro tempo a raposa até chegou no gol, mas depois de uma bola levantada na área, o zagueiro Dedé, acabou levantando de mais a perna ao tentar acertar a bola, e logo em seguida a bola sobrou para o atacante Barrios, que chutou para o fundo das redes, mas o arbitro já havia parado a jogado, dando jogo perigoso do defensor.

No segundo tempo, o atacante Sassá que entrou no decorrer da partida, acabou abrindo o placar, e o Cruzeiro precisava de mais um gol para levar a partida para os pênaltis, mas faltando poucos minutos para encerrar a partida, o Boca acabou encontrando um gol com o atacante Pavón.

Está será a primeira vez na história que em uma semifinal de Libertadores, só tenha restado duas equipes brasileiras e duas argentinas. Pelo lado do Brasil, o Grêmio e o Palmeiras, já pelo lado da Argentina, o Boca Juniors e o River Prate.

O Grêmio enfrenta o River Prate, já o Palmeiras terá pela frente o Boca Juniors. A rivalidade entre Brasil e Argentina promete movimentar essa semifinal de Libertadores.