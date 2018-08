Três clubes brasileiros entram em campo nesta quarta-feira (29) para os jogos de volta das oitavas de final da Taça Libertadores da América. A luta é pela classificação para as quartas de final.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Flamengo, no Mineirão. O clube mineiro venceu a partida de ida, no Maracanã, por 2 a 0 e abriu uma vantagem expressiva. Para se classificar, o time mineiro precisa de um empate ou pode até perder por 1 gol de diferença que passa de fase. O time rubro negro não pode pensar em derrota. O foco é fazer gols para sonhar com a classificação.

O Flamengo precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Mas, caso o resultado for de dois gols de diferença, e o clube carioca marcar mais de dois gols (Ex.: 3 a 1, 4 a 2, etc..), o Flamengo se classifica por marcar mais gols fora de casa. O único resultado que pode levar para as penalidades máximas é 2 a 0 para o time do Rio de Janeiro.

O Corinthians recebe o Colo-Colo do Chile, em São Paulo. O jogo de ida foi de 1 a 0 para a equipe chilena. O Colo-Colo garante a classificação caso haja empate de qualquer resultado ou uma derrota por 1 gol de diferença, caso marque gol. Para o timão, só interessa qualquer vitória por dois gols de diferença. Uma vitória por 1 a 0 para o clube paulista leva a decisão para os pênaltis.

As duas partidas serão às 20h45, horário de Mato Grosso do Sul.

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

