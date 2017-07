Cruzeiro e Palmeiras duelam na Copa do Brasil

A noite de futebol desta quarta-feira (26) será de Copa do Brasil. As partidas de volta das quartas de final da competição prometem grandes emoções na briga por uma vaga à próxima fase do torneio.

Às 21h45, o Cruzeiro encara o Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Depois de arrancar um empate por 3 a 3 no Allianz Parque, a Raposa chega com vantagem para o duelo. A expectativa dos jogadores é de um grande jogo, com casa cheia – mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Para o atacante Alisson, não pode haver espaço para relaxamento.

– Acho que o nível de concentração tem que estar altíssimo. É manter o foco e fazer o que o Mano nos pedir. É fazer bem feito para que dessa vez seja diferente. Será o jogo do ano. Vamos fortes contra o Palmeiras, pois esse título será importante para nós, para a torcida e para o clube – afirmou o camisa 11 da Raposa ao site oficial do time.

O Palmeiras vem embalado após a vitória no último domingo (23), fora de casa, contra o Sport. O técnico Cuca preservou grande parte dos titulares na partida, de olho no confronto contra a Raposa. Os jogadores estão otimistas para o duelo.

– O principal é tomar cuidado para não tomar gol. Sempre será difícil jogar fora contra uma grande equipe como o Cruzeiro, mas o primordial é não tomar gol. Fazendo isso, você ganha confiança durante a partida para procurar o gol – declarou o polivalente Jean ao site oficial do Verdão.