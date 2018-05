Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo

Neste domingo (27), entram em campo Cruzeiro x Santos. O jogo será na Vila a partir das 16h (horário de Brasília). O “Peixe” não divulgou nada sobre a escalação e como pretende encarrar o Cruzeiro.

Já na Toca da Raposa o treino foi fechado desde sexta-feira e ainda há indefinições quanto ao time que vai enfrentar o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes ainda não indicou o substituto para De Arrascaeta, que está no Uruguai, com a seleção, se preparando para a Copa do Mundo da Rússia, mas garantiu que irá colocar o que tem de melhor à disposição para o restante do Brasileirão.

Outros jogos

Também se enfrentam neste domingo Botafogo x Vitoria e Corinthians x Internacional.

O duelo entre Botafogo x Vitoria será no Engenhão a partir das 16h (horário de Brasília).

Já o embate entre Corinthians x Internacional acontecerá no Beira-Rio, em Porto Alegre, também a partir das 16h (horário de Brasília).