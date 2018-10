Time mineiro conseguiu reverter o erro do árbitro que havia expulsado o zagueiro Dedé

Na noite desta quinta-feira (4) o Cruzeiro entra em campo pela Libertadores da América e tenta reverter o placar da primeira partida no estádio La Bombonera, onde o Boca Juniors venceu a partida por 2 a 0.

O time mineiro conseguiu reverter o erro do árbitro que havia expulsado o zagueiro Dedé, que em um lance de disputa de bola com o goleiro o jogador foi expulso, e depois de mandar uma solicitação na Conmebol, teve sua suspensão anulada e o atleta vai a campo nesta noite para ajudar a raposa que busca um verdadeiro milagre diante da equipe argentina.

O Cruzeiro é uma das três equipes brasileiras que ainda está vivo na competição, Grêmio e Palmeiras conquistaram uma vaga na semifinal, e time mineiro precisa no mínimo devolver o placar da primeira partida para levar para os pênaltis, caso vença por dois gols de diferença, mas leve algum gol, a vaga fica com o Boca, a raposa precisa vencer por uma diferença de no mínimo três gols de diferença para chegar a outra fase da competição.

Só depende da Raposa para que o Brasil faça história na Conmebol Libertadores, e tenha três times na semifinal do torneiro. A partida entre Cruzeiro x Boca Juniors, começa às 21h, no estádio Mineirão.