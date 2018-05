Daniel Alves está fora da Copa do Mundo de 2018. A decisão foi tomada após o lateral receber a visita de Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, e ficou decidido que a lesão no ligamento cruzado impede seu aproveitamento na competição, de acordo com informações do UOL Esporte.

Lasmar chegou a Paris nessa quinta-feira (10) acompanhado de Edu Gaspar para monitorar a situação de Neymar e Daniel Alves. O lateral passou por exames na quinta-feira, quando foi constatado um excesso de líquido no joelho, dificultando um resultado mais preciso.

O atleta deve ser reavaliado em três semanas e a hipótese de uma cirurgia não foi descartada. Daniel Alves já foi avisado da decisão e deve seguir o programa de fisioterapia traçado pelo Paris Saint-Germain.

Com a ausência de Daniel Alves, os laterais Fagner, do Corinthians, e Danilo, do Manchester City, são os favoritos para serem convocados pelo técnico Tite nesta segunda-feira. Rafinha, do Bayern de Munique, corre por fora.

Testado nos últimos amistosos da seleção, Fagner também está afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa. Neste domingo, Lasmar vai visitar o CT do Corinthians para conferir de perto a situação do jogador.

Aos 35 anos de idade, Daniel Alves defende a seleção brasileira desde 2006. O lateral foi titular absoluto da posição com Tite. O jogador se machucou no segundo tempo da final da Copa da França, em que o PSG derrotou o Les Herbiers por 2 a 0, no último domingo.