De olho na Copa Brasil derrota o Japão em amistoso

A Seleção Brasileira iniciou o ciclo de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 com o pé direito. Diante do Japão, na manhã desta sexta-feira (10), no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, na França, a Canarinho venceu por 3 a 1. Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus marcaram os gols da Canarinho na partida. Makino descontou para os nipônicos.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (14) para mais um amistoso. O adversário será a Inglaterra e a partida será disputada no Estádio Wembley, em Londres, capital do país anfitrião. A bola rola às 18h (de Brasília).

O jogo

A partida começou com a Seleção Brasileira atacando desde o início. Logo aos seis minutos, após boa tabela entre Fernandinho, Marcelo e Gabriel Jesus, a defesa do Japão conseguiu tirar a bola para a linha de fundo, o escanteio foi cobrado e o lance seguiu. O árbitro pediu o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) e viu pênalti de Yoshida em Fernandinho na área. Neymar foi para a bola e deslocou o goleiro para abrir o placar.

Na marca dos 15, mais uma penalidade para a Canarinho. O craque da camisa 10 foi novamente para a cobrança, mas parou no goleiro Kawashima desta vez. Não fez falta. No lance seguinte, Marcelo aproveitou sobra após cobrança de escanteio na entrada da área e mandou uma bomba de perna direita, no ângulo: golaço. Aos 35 minutos, Willian recebeu na direita e abriu para Danilo. O lateral bateu cruzado e Gabriel Jesus chegou tocando para o fundo da rede.

Na etapa final, o técnico Tite aproveitou para promover alguns testes no time e promoveu mudanças. Até no gol houve alteração, com a saída do goleiro Alisson e a entrada de Cássio, que fez a estreia com a Amarelinha. O ritmo da Seleção Brasileira ficou um pouco mais lento e as chances de gol diminuíram, mas a posse de bola continuou superior a 60%. Aos 17 minutos, o Japão conseguiu diminuir o placar, com Makino ganhando no alto após cobrança de escanteio e marcando de cabeça. Cinco minutos depois, Neymar levou perigo ao gol adversário com falta cobrada por cima da meta. Nos instantes finais do amistoso, o Brasil passou trocar passes mais curtos para buscar espaços na defesa adversária e garantiu a vitória com tranquilidade.