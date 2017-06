De olho no G-6, Botafogo enfrenta o Avaí em casa

A bola vai rolar pela centésima vez no Brasileirão 2017! O Botafogo recebe o Avaí no Estádio Nilton Santos nesta segunda-feira (26) às 19h (de MS) de olho no G-6. O Glorioso é o atual sétimo colocado na tabela de classificação e enfrenta o Leão, lanterna da competição.

Para o duelo desta Segunda Campeã, o Botafogo tem a seu favor a invencibilidade como mandante no campeonato. Foram quatro partidas disputadas no Nilton Santos, sendo três vitórias e um empate. O triunfo mais recente aconteceu na última rodada, na quarta-feira (21), quando o Alvinegro derrotou o Vasco da Gama por 3 a 1. Diante dos bons resultados em casa, o time comandado pelo técnico Jair Ventura chega embalado para o confronto que fecha a 10ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo soma 15 pontos e ocupa a sétima posição. Em caso de vitória, pula para a terceira colocação, e fica a quatro pontos do vice-líder Grêmio.

Em situação oposta, o Avaí busca reagir na competição. Lanterna do campeonato, com cinco pontos conquistados em nove jogos, o time catarinense entra em campo com o objetivo de quebrar a sequência de três derrotas seguidas. A última vez que pontuou no Brasileirão foi no empate contra o rubro-negro carioca, Flamengo, quando empatou em 1 a 1 na Ressacada. Desde então, acabou derrotado pelo Vasco da Gama por 1 a 0 fora de casa, e pelo Fluminense por 3 a 0, em Florianópolis. Diante do Botafogo, o Avaí entra em campo visando escrever um novo resultado no Brasileirão contra uma equipe do Rio de Janeiro.