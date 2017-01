De piscina a segurança. Jornal mostra pedidos de Ronaldinho ao Nacional

Uma mansão com piscina, segurança particular e um carro de luxo. Estas seriam algumas das exigências de Ronaldinho Gaúcho para defender o Nacional (URU) como revela o jornal El País em sua edição deste sábado.

De acordo com a publicação, as negociações caminham bem e na próxima semana haverá uma reunião entre o presidente do clube, José Luis Rodríguez, e Roberto de Assis, representante do atleta. "Ontem houve uma reunião com o representante uruguaio Matías Pitini no Brasil. As conversas avançaram e agora já começamos a falar de números", afirmou ao jornal Heber Lambert, secretário geral do clube.

"Ainda estamos longe de um acerto, segue sendo um grande sonho, avançamos um pouco. Tem que deixar as coisas fluírem e ver que coisas o Nacional se propõe a fazer para trazer Ronaldinho. Obviamente temos de buscar patrocinadores para conseguir dinheiro", completou.

Por fim, ele falou das exigências apesar de não ter havido um contato direto com Ronladinho. "Nos falaram que ele quer morar em uma casa importante, onde possa ter conforto. Seu estilo de vida é em uma casa ampla, já que pela sua fama lhe custa muito sair. Normalmente, treina e volta para casa. Sobre o bairro, tem algumas exigências específicas que foram manifestadas. Por agora, ainda não nos falaram sobre sua exigência de carro, obviamente que vai ter seu transporte. Além disso, vai querer segurança. O Nacional tem uma segurança muito boa", completou.

Além do Nacional, o Coritiba também deseja contar com Ronaldinho Gaúcho em 2017.