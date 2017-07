Delegação da Capital de Futsal e Handebol busca em casa vaga nacional

Após ganharem nos Jogos Escolares Campo-grandenses, as equipes masculinas e femininas das modalidades de futsal e handebol seguem para a competição estadual que acontece de sábado (8) a 14 de julho na Capital. Os atletas de 12 e 14 anos buscam a vaga para a etapa nacional nos Jogos Escolares da Juventude, que acontece em setembro, na cidade de Curitiba (PR).

No futsal quarenta times masculinos estão na disputa. Campo Grande, cidade sede, joga com duas equipes. Os times serão divididos em 13 grupos. Depois de uma fase classificatória, os melhores se enfrentam no mata-mata até o vencedor ser conhecido no dia 14. Representam Campo Grande as Escolas Artur Vasconcelos e Raul Sans de Matos e as meninas das Escolas 11 de Outubro e Máxima.

No handebol, os times femininos da Capital serão as Escolas Eduardo Olímpio e Licurgo de Oliveira Bastos, este que tenta se manter no topo da modalidade. Licurgo ficou com o ouro da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude garantindo lugar na elite do esporte e este ano enfrenta outras sete na luta pelo bi: Aquidauana, Campo Grande (2), Corumbá, Dourados, Maracaju, Paranaíba e Três Lagoas. Nas equipes masculinas as escolas Licurgo de Oliveira Bastos e Múcio Teixeira representarão Campo Grande na competição.

A abertura do JEMS está marcada para está sexta-feira (7), às 19h30, no Rádio Clube Campo. Os jogos começam no sábado (8), a partir das 8 horas e acontecerão na AABB, ABC, Rádio Clube Campo, Sindicato dos Bancários, Unigran Capital e Uniderp Agrárias.