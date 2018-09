Na manhã deste domingo (30), Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar depois das cenas lamentáveis do jogo pela Copa do Brasil que aconteceu na última quarta-feira (26), partida válida pelo jogo de volta da semifinal da competição, onde com o empate em 1 a 1, o time mineiro conquistou a vaga para a grande final, onde vai enfrentar o Corinthians.

Quatro dias da confusão no estádio Mineirão onde o jogador do Cruzeiro Sassá acertar um soco no rosto do lateral Mayke do Palmeiras, as duas equipes se enfrentam pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição com 50 e com um empate assume a liderança temporariamente, já o time mineiro ocupa a sétima colocação com 37 pontos.

Além do desafio de vencer o Cruzeiro, o Palmeiras tem que tomar cuidado com os cartões amarelos, porque sete dos seus jogadores estão pendurados, são eles: Marcos Rocha, Willian, Thiago Santos, Victor Luis, Lucas Lima, Bruno Henrique e Mayke, caso algum deles tomem cartão, não enfrentam o São Paulo no próximo saldo. O jogo acontece as 10h (MS).