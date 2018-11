A final da Libertadores da América depois de ser adiada pelo mal tempo que se formou em Buenos Aires, a CONMEBOL anunciou que o confronto entre Boca Juniors e River Plate, será neste domingo as 16h (MS).

O Superclássico é a final mais histórica entre as duas equipes, os dois times mais populares da Argentina, fazem a primeira final entre times argentinos na competição. Todos os olhares vão estar voltados para este jogo.

A partida será disputada no estádio do Boca, e por motivo de segurança, como acontece em alguns clássicos aqui no Brasil, só terá torcida do time mandante, esse será o mesmo procedimento no jogo de volta.

Na tarde deste domingo, nada mais que nove títulos da competição mais disputada das Américas entram em campo, o River com três conquistas e o Boca Juniors com seis triunfos, caso o Boca conquiste o título, ele irá se igualar a outra equipe Argentina, o Independiente que já faturou sete títulos.

A partida de volta se disputará no domingo, 24 de novembro, no Monumental às 17h do horário local, com a presença no palco do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Partida de ida da final da Copa Libertadores a disputar-se no estádio Alberto J. Armando, de Buenos Aires, "La Bombonera", com capacidade para 48 mil espectadores.