Campeão do mundo como jogador em 1998, Didier Deschamps conquistou no domingo (15) o Mundial de 2018 como técnico da França, igualando feito só conseguido por Zagallo e pelo alemão Franz Beckenbauer.

Depois de comandar dentro de campo o time da França que venceu o Brasil, por 3 a 0, na decisão do torneio há 20 anos, Deschamps repetiu o feito, agora a partir do banco de reservas do Estádio Luzhniki, com a vitória dos 'Bleus' sobre a Croácia, por 4 a 2.

Zagallo conquistou os mundiais de 1958 e 1962, na Suécia e no Chile, respectivamente, como jogador, e foi técnico da seleção brasileira na conquista do tricampeonato, em 1970, no México.

Já Beckenbauer levantou o título como jogador da Alemanha na Copa do Mundo de 1974 e, em 1990, na Itália, como técnico.