Despedida de Buffon tem vitória da Juventus

Festa da torcida e casa cheia em Turim para a despedida do goleiro Buffon da Juventus (mas não do futebol), uma verdadeira lenda do futebol e considerado por muitos o maior arqueiro da história. Aos 39 anos e após 17 temporadas na Velha Senhora, na manhã deste sábado (19), em jogo isolado da última rodada do Italiano, ele foi presenteado com uma vitória de 2 a 1 sobre o Hellas Verona. Foi substituído e pouco após sair do campo, os visitantes descontaram com Cerci. Pjanic e Rugani marcaram os gols do triunfo.

A partida marcou a despedida do goleiro do time de Turim, mas não do futebol. Ele ainda não se pronunciou sobre o futuro, mas uma certeza: ele seguirá no futebol. Há quem diga que ele voltará para o Parma, clube onde começou a carreira, em 1995. Outras possibilidades apontadas pela imprensa europeia são o PSG e o Real Madrid.

Campeã antecipada, a Juventus, que jogou com alguns reservas, encerrou o Italiano com 95 pontos. Quem fica em segundo é o Napoli, que tem 88, mas ainda joga no domingo (como todas as outras equipes), contra o Crotone, em casa. Apesar do título, a Juventus não ficou com o melhor ataque da competição (84, contra 87 da Lazio).

Como é de praxe em despedidas, o goleiro foi substituído aos 18 do segundo tempo, por Pinsoglio. Nas arquibancadas, um misto de choro e aplausos. Dentro de campo, a partida 'parou' para o goleiro ser abraçado por cada um dos jogadores e membros da comissão técnica, até ele chegar ao banco de reservas. Ficou cerca de um minuto no banco e foi rapidamente para o vestiário, quando voltou e deu uma volta olímpica no estádio, cumprimentando todos os torcedores que pôde.