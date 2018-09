Nesta segunda-feira (24), o croata Luka Modric foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo na temporada 2017/2018. O jogador desbancou o português Cristiano Ronaldo, do Juventus, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, para ficar com o troféu. Depois de 10 edições, nem Cristiano Ronaldo e nem Lionel Messi conquistaram o principal troféu individual da modalidade.

"Este prêmio mostra que todos nós podemos nos tornar os melhores com dedicação, trabalho e confiança. Com isso, todos os sonhos podem se tornar realidade", discursou Modric.

Campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e finalista da Copa do Mundo com a Croácia, o camisa 10 do Real Madrid se tornou o primeiro jogador desde 2007 a quebrar a disputa direta entre Messi e Ronaldo.

A eleição dos melhores é feita pelo pleito que conta com votos do capitão e do técnico de cada seleção, de um jornalista de cada país inscrito na Fifa e de torcedores registrados no site oficial da entidade mais importante do futebol mundial

Confira a lista de vencedores na premiação The Best:

Melhor jogador (futebol masculino): Modric

Melhor jogadora (futebol feminino): Marta

Premio Puskás (gol mais bonito): Mohamed Salah

Melhor técnico (futebol masculino): Didier Deschamps

Melhor técnico (futebol feminino): Reynald Pedros

Melhor goleiro: Thibaut Courtois

Melhor torcida: Peruanos na Copa do Mundo

Fair Play: Lennart Thy