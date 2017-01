Diego Souza renova contrato com o Sport por mais dois anos

A torcida do Sport recebeu um belo presente neste sábado, último dia de 2016. O ídolo Diego Souza, que chegou a ser sondado pelo Vasco e cogitado no Corinthians, renovou seu contrato e jogará no Leão por mais dois anos.

O jogador, que se diz "em casa" vestindo a camisa rubro-negra, viveu uma grande temporada em 2016, coroada com a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. Dono da camisa 87, que homenageia o ano da conquista do título brasileiro pelo Leão, Diego Souza marcou seu nome não só na história do clube, mas do futebol brasileiro, sendo o primeiro meio-campista a terminar o Brasileirão como artilheiro na era dos pontos corridos.

Ele chegou ao Sport em 2014, por empréstimo junto ao Metalist, da Ucrânia. Depois de uma breve passagem pelo Fluminense no início deste ano, ele retornou ao Leão, comprado em definitivo até o final da temporada. Em 40 jogos, Diego marcou 15 gols.

O jogador estava na mira do Vasco, clube onde atuou entre 2011 e 2012, e que procurava um jogador experiente para comandar o time no retorno à Série A. Além do Cruzmaltino, o nome do jogador também chegou a ser cogitado no Corinthians, mas as negociações não foram abertas.