A Seleção da Argentina perdeu para a Croácia durante o jogo da Copa do Mundo desta quinta-feira (21). Agora, os argentinos estão em uma situação delicada, já que, dos seis pontos que os jogadores precisavam fazer para garantir a classificação, estão apenas com um. Para aumentar as chances de continuar na disputa, o timea seleção precisará vencer a Nigéria, no jogo que vai ocorrer na terça-feira (26).

Durante a partida desta quinta-feira (21), o placar ficou de 3 para a Croácia e 0 para a Argentina.

O primeiro gol dos croatas foi marcado aos oito minutos do segundo tempo. O goleiro argentino Caballero rebateu mal uma bola dentro de sua área e Rebic aproveitou para marcar a pontuação.

O gol de Modric aos 35 minutos do segundo tempo fez a Croácia ampliar o marcador contra a Argentina, e foi vencendo a partida por 2 a 0.

O terceiro gol foi feito por Rakitic aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória da Croácia na segunda rodada do grupo D.