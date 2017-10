A semana de preparação do Tricolor para encarar o clássico contra o Santos no próximo sábado (28), no Pacaembu, contou com uma nova etapa nos ajustes feitos pelo técnico Dorival Júnior. Nesta quarta-feira (25), no CT da Barra Funda, o treinador afiou o sistema ofensivo com uma atividade que aprimorou as jogadas pelas pontas e finalizações.

A manhã do elenco são-paulino começou com um trabalho de fortalecimento muscular, supervisionado pela preparação física, com exercícios realizados no REFFIS e no gramado – treino funcional. Na sequência, para complementar o aquecimento, os jogadores fizeram um treino de enfrentamento: um contra um.

Depois, já no campo principal do CT, o comandante ditou o ritmo da atividade técnica que calibrou o ataque: os atletas iniciavam as investidas pelo meio e acionavam os laterais, pelas pontas, que efetuavam o cruzamento para os atacantes na grande área. Enquanto isso, na outra metade do campo, os defensores fizeram um trabalho específico com os auxiliares.

Por fim, com todo o grupo, Dorival comandou um treino tático que ajustou a equipe e simulou uma série de jogadas, como corrigir o posicionamento dos defensores nos ataques do adversário. Antes do San-São, o elenco terá mais dois dias de ajustes no CT da Barra Funda.

O volante Jucilei, com amigdalite, foi poupado do treino desta manhã. Já o atacante Gilberto deu sequência ao processo de recuperação após sofrer uma contratura na coxa esquerda e aprimorou a forma física com os preparadores, enquanto Maicosuel (dores no músculo adutor direito) iniciou a transição do REFFIS para o gramado.