Após a demissão de Maurício Barbieri, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira (28) Dorival Junior com o novo treinador da equipe rubro-negra.

De acordo com informações do UOL Esporte, o contrato será até o final do ano, já que o clube viverá um processo eleitoral em dezembro. A vinda de Dorival se deve a um esforço do vice de futebol Ricardo Lomba, que fez sua vontade de mudança prevalecer, ainda que tenha encontrado resistência do presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Dorival, que já passou pelo Flamengo em 2012, volta com a missão de tentar levar o Flamengo ao título do Brasileiro. Caso as transações sejam sacramentadas hoje (o que é a hipótese mais provável), o novo treinador irá comandar a equipe no duelo deste sábado contra o Bahia, às 20h, no estádio Fonte Nova, em Salvador, partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.