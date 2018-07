Duelo na sexta é contra a Bélgica

A adversária da seleção brasileira, nas quartas de final da Copa do Mundo, será a Bélgica.

O próximo oponente foi definido na tarde desta segunda-feira (2), no jogo entre Bélgica e Japão pelas oitavas, onde a seleção belga venceu de virada a seleção japonesa por 3 a 2.

As duas seleções já se enfrentaram cinco vezes, sendo quatro amistosos e uma em Copa do Mundo. A seleção belga venceu apenas um amistoso, em Bruxelas, no ano de 1963, de 5 a 1.

O último confronto foi em 2002, durante a Copa do Mundo no Japão. O Brasil ganhou de 2 a 0. Na ocasião, os belgas reclamaram da anulação de um gol da Bélgica, quando o placar ainda estava zerado.

O jogo entre Brasil e Bélgica será na próxima sexta, às 15h (horário de Brasília), no estádio Arena Kazan.