À vontade e em casa, Gabriel Jesus pode reviver um pouco dos seus momentos de jogador do Palmeiras, clube pelo qual viveu grandes conquistas até se transferir para a Europa, na tarde deste domingo (08). O treino de preparação da Seleção Brasileira para enfrentar o Chile, último desafio nas Eliminatórias, foi no Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva Palmeiras, na Barra Funda. Para Gabriel, uma tarde para aguçar as memórias.

– Felicidade de retornar onde tudo começou, onde eu pude concretizar o meu sonho. É muito especial. Foi pouco tempo, mas pareceu que foi muito por tudo que eu vivi, as felicidades e tristezas. Aprendi muito aqui no Palmeiras. Tenho muita gratidão por tudo que me proporcionou. Sempre tive o carinho da torcida do Palmeiras, que bom que isso não mudou.

Gabriel Jesus também irá voltar ao palco de sua despedida a pouco menos de um ano: o Allianz Parque. Em 2016, contra a Chapecoense, o então camisa 33 da equipe paulista saiu consagrado de campo e com o título de campeão brasileiro.

"Para mim, é o cenário perfeito para encerrarmos a nossa caminhada nas Eliminatórias. É muito especial jogar no Allianz. Quando eu pisar lá, vou lembrar daquele dia. Mas temos que jogar com seriedade", pondera.

Já classificada para a Copa do Mundo e com uma campanha de recuperação inédita, a Seleção Brasileira vai para o último ato no torneio classificatório. Para Jesus, uma competição que ficará marcada na carreira. Aquela que lhe proporcionou um espaço vestindo a Amarelinha.

"As Eliminatórias foram meus primeiros jogos pela Seleção. Estou muito contente de chegar até aqui, sempre fazendo por merecer, treinando, jogando e ajudando. Está sendo sensacional. Estou feliz com meu momento, mas tenho que continuar trabalhando, continuar correndo, lutando e fazendo o que sempre fiz para manter o meu lugar. Na vida, a gente sempre busca se aperfeiçoar. Nunca acho que está bom. Estou evoluindo, estou melhor do que ano passado. Evoluo cada vez mais como profissional, mas com a mente também. Isso me ajuda bastante", complementa Jesus.

Com menos de um ano para Copa, Jesus revela que controlar a ansiedade é um desafio, mas uma motivação para se manter preparado para quando chegar esse momento.

"Sonho com a Copa do Mundo desde que decidi ser um jogador de futebol. Vou brigar, vou lutar por fazer merecer. Quando estiver com o grupo fazer um trabalho bem feito e quando voltar para meu clube também. Ansiedade é muita pela Copa do Mundo. Todo jogador quer que chegue logo", disse Gabriel.

A Seleção Brasileira encara o Chile, pela última rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (10), no Estádio Allianz Parque, às 20h30. O adversário, último campeão das Américas, precisa vencer para garantir uma vaga na Copa do Mundo.