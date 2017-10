Edição dos Jogos Radicais urbanos terá espaço para atletas e espectadores

Os Jogos Radicais Urabanos acontecem no parque da Nações e no parque Estadual do Prosa

Cerca de 800 atletas de alto nível de todo o Brasil vão disputar os Jogos Radicais Urbanos nas modalidades de Stand Up Paddle, Corrida de Trilha e Mountain Bike. A competição será entre os dias 17 a 19 de novembro, no parque das Nações Indígenas e parque Estadual do Prosa, em Campo Grande. A prova terá mega estrutura para atletas e espectadores.

WhatsApp Image 2017-10-30 at 08.51.42A Prefeitura, o Governo do Estado e os patrocinadores preparam uma tenda com espaço especial para os inscritos durante os jogos, com hidratação, frutas, suplementos, massagem a disposição, além da premiação no total de R$ 35 mil. A exposição dos serviços foi idealizada pela designer Márcia Leiko, que priorizou beleza e conforto.

“O projeto foi elaborado com base nas necessidades dos atletas, com 3 lounges para integração e descanso, um espaço de recreação e um ambiente para repor as energias com isotônicos, água, way e outros. O design sustentável do espaço foi pensado para proporcionar aos participantes um local agradável, belo e funcional como ponto de apoio durante os dias de competição”, afirmou Márcia.

Acadêmicos do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Unigran irão prestar assistência de relaxamento aos atletas com o procedimento de Quick Massage. Sob o comando da professora Marcielli Vicchi, os alunos vão colocar os ensinamentos em prática. “Ações como esta contribuem para o crescimento dos alunos, que podem aperfeiçoar suas técnicas”, afirmou. Além disso, haverá encaminhamento, caso necessário, para área médica, montada pela equipe do Exército.

Para população

Enquanto acompanham as provas de Stand Up Paddle e Corrida de trilha, no sábado (18), e de Mountain Bike, no domingo (19), a população terá um espaço de convivência com praça de alimentação, foods trucks, atrações musicais, além de jogos e brincadeiras para crianças. Cerca de 5 mil pessoas são esperadas para o evento, que será aberto ao público e gratuito.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a estrutura está planejada para agradar todos os públicos. “Estamos organizando um evento esportivo para entrar para o calendário de grandes eventos nacionais, com serviços e competições de qualidade para agradar a todos os participantes, sejam eles atletas ou espectadores”, destacou.